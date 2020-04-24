Саакашвили о министре Авакове: Это решение президента, а я иду на другую должность

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили не видит препятствий для своей работы в правительстве вместе министром МВД Арсеном Аваковым.

Источник: Саакашвили на заседании фракции "Слуга народа".

Прямая речь: "Что касается, Авакова, я сказал, это номенклатура президента Украины. Я уже год в Украине… Это ваше решение вместе с президентом. Как я могу пересматривать решение президента? Я иду на другую должность. Я иду на вице-премьера по реформам, по конкретным вещам. Переговоры с МВФ – там вообще ни при чем МВД".

Детали: Саакашвили при этом напомнил, что МВД ранее занималась Хатия Деканоидзе, но сейчас реформа "застряла".

Предыстория: В декабре 2015 года между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и тогда еще главой Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили случилась перепалка на заседании Нацсовета реформ.

Во время ссоры Аваков перешел на крик со словами "Убирайся из моей страны" и бросил стаканом с водой в Саакашвили.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился. Тепер его кандидатуру должна поддержать Верхованя Рада.