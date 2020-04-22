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Саакашвілі готовий працювати в уряді Шмигаля

Середа, 22 квітня 2020, 14:28
Саакашвілі готовий працювати в уряді Шмигаля
Fb Mikheil Saakashvili

Колишній президент Грузії та колишній керівник Одеської області Міхеіл Саакашвілі приймає пропозицію президента Володимира Зеленського і готовий стати віцепрем'єром із питань реформ.

Джерело: пост Саакашвілі у Facebook

Пряма мова: "Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді.

Я підтримував президента Зеленського під час виборів, весь той час, який він займає цей пост, і пов'язую з його командою великі надії для України.

Я підходжу до цієї пропозиції та до свого рішення з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час. Попереду у нас дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю в країні. Нам зараз як ніколи потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах.

Я представлю в Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін як частину урядової програми уряду Шмигаля з конкретними напрацюваннями, які з'явилися у мене як поза межами України, так і в період моєї роботи в Україні, ґрунтуючись як на позитивному, так і на негативному досвіді".

Деталі: Саакашвілі заявив, що разом із командою президента він готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами в суспільстві, "щоб Україна з найменшими втратами перенесла поточну світову економічну кризу і впоралася з усіма викликами".

Він сподівається бути "надійним членом команди" Володимира Зеленського, а також використовувати свій міжнародний досвід, щоб бути корисним членам урядової команди Дениса Щмигаля.

Напередодні Саакашвілі заявив, що його "рецепти порятунку України дуже жорсткі, але вони настільки жорсткі, наскільки й дієві".

Цьому передувало: Джерела "Української правди" у фракції "Слуга народу" повідомляли, що грузино-українського політика Міхеіла Саакашвілі, якого за часів президента Петра Порошенка вигнали з України, можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ 24 квітня.

Передісторія:

  • 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу Петра Порошенка й повернув колишньому президенту Грузії й екс-губернатору Одещини Міхеїлу Саакашвілі громадянство України. Зеленський пояснив це прагненням до справедливості, а не політичними планами.
  • 29 травня висланий із України Міхеіл Саакашвілі повернувся до Києва. Потім він став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва.
  • На початку червня Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху нових сил" підтримати партію Зеленського "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради, а згодом і сам став кандидатом у народні депутати за списком своєї партії.
  • 20 листопада 2019 року Верховний Суд визнав законними дії правоохоронців та прикордонників, які у лютому 2018 року видворили Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліКабінет міністрівЗеленський
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