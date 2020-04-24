Суд у справі MH17 підтвердив анонімність 12 свідків, яку оскаржував росіянин

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 12:40

Окружний суд Гааги в Нідерландах у четвер прийняв рішення про збереження анонімного статусу 12 свідків у справі про збиття малайзійського боїнга на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду

Суд перевірив, чи було рішення про збереження анонімності 13 свідків ухвалене належним чином. Апеляцію щодо цього подали адвокати одного з чотирьох фігурантів справи, росіянина Олега Пулатова. 

Прокурори покладалися на покази 13 свідків, яким дозволили свідчити, не розкриваючи своїх імен, щоб не піддавати їхні життя небезпеці. 

Суд вирішив, що статус анонімності на належних підставах  було надано 12 свідкам. Утім щодо одного рішення було прийнято з порушенням існуючих процедур, постановив суд, тому його анонімність не може бути збережена. 

Прокуратура у своїй заяві зазначила, що задоволена рішенням суду  з огляду на величезні ризики для безпеки свідків.

Адвокати Пулатова заявили, що можуть знову подати свої заперечення в суд, назвавши четвергове рішення "в цьому сенсі тимчасовим".

Судовий процес у справі MH17 розпочався 9 березня і наразі відкладений. Слідство триває. Слухання мають  відновитися 8 червня.

Юристи очікують, що суд зможе винести рішення за 4-5 років. 

Теми: суд MH17


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