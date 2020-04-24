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Суд по MH17 подтвердил анонимность 12 свидетелей, которую оспаривал россиянин

Пятница, 24 апреля 2020, 12:40

Окружной суд Гааги в Нидерландах в четверг принял решение о сохранении анонимного статуса 12 свидетелей по делу о сбитии малайзийского боинга на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд проверил, было ли решение о сохранении анонимности 13 свидетелей принято правильно. Апелляцию по этому подали адвокаты одного из четырех фигурантов дела россиянина Олега Пулатова.

Прокуроры полагались на показания 13 свидетелей, которым позволили свидетельствовать, не раскрывая своих имен, чтобы не подвергать их жизнь опасности.

Суд решил, что статус анонимности на надлежащих основаниях было предоставлен 12 свидетелям. Впрочем, в одном случае решение было принято с нарушением существующих процедур, постановил суд, поэтому анонимность этого свидетеля не может быть сохранена.

Прокуратура в своем заявлении отметила, что довольна решением суда, учитывая огромные риски для безопасности свидетелей.

Адвокаты Пулатова заявили, что могут вновь подать свои возражения в суд, назвав принятое в четверг решение "в этом смысле временным".

Судебный процесс по делу MH17 начался 9 марта и пока отложен. Следствие продолжается. Слушания должны возобновиться 8 июня.

Юристы ожидают, что суд сможет вынести решение через 4-5 лет.

Ирина Балачук, Александр Шумилин, УП

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Темы: судMH17
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