Ексзаступниці Єрмака знайшли посаду в уряді

Нещодавно звільнену заступницю голови Офісу президента Анну Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад та територій.

Джерело: розпорядження Кабміну №443, опубліковане на сайті уряду

Деталі: Документ підписаний прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 24 квітня.

22 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Коваленко з посади заступниці з питань оборони керівника ОП Андрія Єрмака і призначив замість неї Романа Машовця.

Як відомо, Коваленко була радником трьох міністрів оборони і міністра інформполітики Юрія Стеця.

У 2019 році була обрана депутатом ВР від "Слуги народу". З вересня того ж року працювала заступником голови Офісу президента.