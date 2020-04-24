Ексзаступниці Єрмака знайшли посаду в уряді
Нещодавно звільнену заступницю голови Офісу президента Анну Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад та територій.
Джерело: розпорядження Кабміну №443, опубліковане на сайті уряду
Деталі: Документ підписаний прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 24 квітня.
22 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Коваленко з посади заступниці з питань оборони керівника ОП Андрія Єрмака і призначив замість неї Романа Машовця.
Як відомо, Коваленко була радником трьох міністрів оборони і міністра інформполітики Юрія Стеця.
У 2019 році була обрана депутатом ВР від "Слуги народу". З вересня того ж року працювала заступником голови Офісу президента.