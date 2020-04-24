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Экс-заму Ермака нашли должность в правительстве

Пятница, 24 апреля 2020, 22:10
Экс-заму Ермака нашли должность в правительстве

Недавно уволенную заместителя главы Офиса президента Анну Коваленко назначили заместителем министра развития общин и территорий.

Источник: распоряжение Кабмина №443, опубликованное на сайте правительства

Детали: Документ подписан премьер-министром Денисом Шмыгалем 24 апреля.

22 апреля президент Владимир Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя по вопросам обороны руководителя ОП Андрея Ермака и назначил вместо нее Романа Машовца.

Как известно, Коваленко была советником трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця.

В 2019 году была избрана депутатом ВР от "Слуги народа". С сентября того же года работала заместителем председателя Офиса президента.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакОфис президентаКабинет министров
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