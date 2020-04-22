Зеленський змінив Єрмаку заступника

Новопризначеним заступником керівника Офісу президента став Роман Машовець.

Джерело: укази президента, пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Одним з найголовніших завдань, поставлених перед Романом Машовцем, є завершення роботи над підготовкою Стратегії національної безпеки та оборони країни та іншими важливими документами. Це питання планується розглянути на нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова".

Деталі: Президент Володимир Зеленський також звільнив попереднього заступника керівника ОПУ Ганну Коваленко.

Довідково: Роман Машовець народився 1976 року. Закінчив Воєнно-дипломатичну академію. Ветеран воєнної розвідки і спеціального призначення. З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо: 4 вересня У Андрія Богдана з'явилася перша заступниця.