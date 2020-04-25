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Трамп схвалив пакет допомоги бізнесу та медикам на 500 мільярдів

Субота, 25 квітня 2020, 05:35
Трамп схвалив пакет допомоги бізнесу та медикам на 500 мільярдів

Президент США Дональд Трамп підписав пакет допомоги малому бізнесу та системі охорони здоров’я на $484 мільярдів.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Свій підпис лідер американців поставив під час спеціальної церемонії у Білому домі. 

"Сьогодні я підписав Закон з програмою захисту доходів та поліпшенням системи охорони здоров'я", – сказав президент.

Пакет допомоги включає $321 мільярд на програму кредитування малого бізнесу та $60 мільярдів для екстреного кредитування малих підприємств.

Крім того, $75 мільярдів буде виділено лікарням. На тестування громадян спрямують $25 мільярдів. 

Що передувало: 22 квітня Сенат США одноголосно схвалив надання $484 мільярдів для допомоги малому бізнесу та лікарням, у яких перебувають хворі на коронавірус.

Читайте також: Коронавірус, помножений на Трампа: чому США виявилися не готовими до епідемії

Нагадаємо: 

  • Наприкінці березня Сенат США прийняв законопроєкт про виділення $2,2 трильйона для стимулювання економіки через пандемію коронавірусу. 

Українська правда

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Теми: ТрампСШАекономіка
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