Трамп схвалив пакет допомоги бізнесу та медикам на 500 мільярдів

Президент США Дональд Трамп підписав пакет допомоги малому бізнесу та системі охорони здоров’я на $484 мільярдів.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Свій підпис лідер американців поставив під час спеціальної церемонії у Білому домі.

"Сьогодні я підписав Закон з програмою захисту доходів та поліпшенням системи охорони здоров'я", – сказав президент.

Пакет допомоги включає $321 мільярд на програму кредитування малого бізнесу та $60 мільярдів для екстреного кредитування малих підприємств.

Крім того, $75 мільярдів буде виділено лікарням. На тестування громадян спрямують $25 мільярдів.

Що передувало: 22 квітня Сенат США одноголосно схвалив надання $484 мільярдів для допомоги малому бізнесу та лікарням, у яких перебувають хворі на коронавірус.

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