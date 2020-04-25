Трамп одобрил пакет помощи бизнесу и медикам на 500 миллиардов
Президент США Дональд Трамп подписал пакет помощи малому бизнесу и системе здравоохранения на $ 484 миллиардов.
Источник: "Укринформ"
Детали: Свою подпись лидер американцев поставил во время специальной церемонии в Белом доме.
"Сегодня я подписал Закон с программой защиты доходов и улучшением системы здравоохранения", – сказал президент.
Пакет помощи включает $321 миллиард на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.
Кроме того, $75 миллиардов будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 миллиардов.
Что предшествовало: 22 апреля Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 миллиардов для помощи малому бизнесу и больницам, в которых находятся больные коронавирус.
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Напомним:
- В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении $2,2 триллионов для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.