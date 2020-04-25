Трамп одобрил пакет помощи бизнесу и медикам на 500 миллиардов

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Суббота, 25 апреля 2020, 05:35

Президент США Дональд Трамп подписал пакет помощи малому бизнесу и системе здравоохранения на $ 484 миллиардов.

Источник: "Укринформ"

Детали: Свою подпись лидер американцев поставил во время специальной церемонии в Белом доме.

"Сегодня я подписал Закон с программой защиты доходов и улучшением системы здравоохранения", – сказал президент.

Пакет помощи включает $321 миллиард на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.

Кроме того, $75 миллиардов будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 миллиардов.

Что предшествовало: 22 апреля Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 миллиардов для помощи малому бизнесу и больницам, в которых находятся больные коронавирус.

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Напомним:

  • В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении $2,2 триллионов для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.

Украинская правда
Темы: Трамп США экономика


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