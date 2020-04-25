Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп одобрил пакет помощи бизнесу и медикам на 500 миллиардов

Суббота, 25 апреля 2020, 05:35
Трамп одобрил пакет помощи бизнесу и медикам на 500 миллиардов

Президент США Дональд Трамп подписал пакет помощи малому бизнесу и системе здравоохранения на $ 484 миллиардов.

Источник: "Укринформ"

Детали: Свою подпись лидер американцев поставил во время специальной церемонии в Белом доме.

"Сегодня я подписал Закон с программой защиты доходов и улучшением системы здравоохранения", – сказал президент.

Пакет помощи включает $321 миллиард на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.

Кроме того, $75 миллиардов будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 миллиардов.

Что предшествовало: 22 апреля Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 миллиардов для помощи малому бизнесу и больницам, в которых находятся больные коронавирус.

Читайте также: Коронавирус, умноженный на Трампа: почему США оказались не готовы к эпидемии

Напомним:

  • В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении $2,2 триллионов для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
Все новости...
Реклама: