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Кладовища в поминальні дні відвідувати заборонено – поліція

Субота, 25 квітня 2020, 11:24
Кладовища в поминальні дні відвідувати заборонено – поліція

Головам ОДА та КМДА доручено заборонити відвідування громадянами кладовищ, місць окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань.

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "Рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 квітня 2020 року головам обласних та Київської міської державної адміністрацій за участю органів місцевого самоврядування доручено заборонити відвідування громадянами кладовищ, місць окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань.

Також, відповідно до постанови Міністерства охорони здоров’я України від 21 квітня 2020 "Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в поминальні дні", місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях перебування масового скупчення людей рекомендовано закрити для відвідування кладовища, крім випадків здійснення поховання померлого за умови дотримання протиепідемічних правил".

Деталі: Аби не допустити порушень карантинних обмежень, до несення служби буде залучено понад 22 000 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії. Зокрема поблизу кладовищ будуть чергувати посилені патрулі. 

При цьому в поліції зазначили, що основне завдання правоохоронців – це проведення роз’яснювальної роботи щодо заборони відвідувань місць поховань.

У поліції нагадали, що рішенням Синоду Православної церкви України на засіданні 9 квітня відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов перенесено на Троїцьку батьківську поминальну суботу – 6 червня 2020 року.

Передісторія:

  • Поминальні дні в Києві перенесено на червень. А всі цвинтарі міста цими вихідними, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.
  • З 23 квітня на Львівщині тимчасово заборонили відвідувати кладовища для поминання похованих.

Українська правда
Теми: поліціякарантин
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