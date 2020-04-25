Кладбища в поминальные дни посещать запрещено – полиция

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Суббота, 25 апреля 2020, 11:24

Председателям ОГА и КГГА поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрацией при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений.

Также, согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 года "О противодействии распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в поминальные дни", местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев осуществления погребения умершего при условии соблюдения противоэпидемических правил".

Детали: Чтобы не допустить нарушений карантина, к несению службы будет привлечено более 22 000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. В частности, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули.

При этом в полиции отметили, что основная задача правоохранителей – это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений.

В полиции напомнили, что решением Синода Православной церкви Украины на заседании 9 апреля посещение священнослужителями и мирянами кладбищам в поминальные дни после Пасхи и свершение на них заупокойных молитв перенесено на Троицкую родительскую поминальную субботу – 6 июня 2020 года.

Предыстория:

  • Поминальные дни в Киеве перенесены на июнь. А все кладбища города в эти выходные, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.
  • С 23 апреля во Львовской области временно запретили посещать кладбища для поминовения погребенных.

Украинская правда
Темы: полиция карантин


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