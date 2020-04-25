Россия установила антирекорд по смертности от Covid-19

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Суббота, 25 апреля 2020, 17:33

В России за минувшие сутки, 24 апреля умерло рекордное число пациентов с коронавирусом.

Источник: РБК

С начала пандемии общее число летальных исходов в РФ выросло до 681, за последние сутки инфекция унесла жизни 66 пациентов.

Больше половины всех летальных исходов за (366) зафиксировано в российской столице. За последние сутки в Москве скончался 41 пациент от 34 до 92 лет.

В предыдущий раз рекордный прирост по числу умерших от коронавируса людей был зафиксирован днем ранее – 23 апреля умерли 60 зараженных.

Напомним:  

За последние сутки в России подтверждены 5 966 случаев COVID-19, из них 2612 – в Москве.

За сутки от COVID-19 в Украине выздоровело рекордное количество людей.

Темы: Росcия коронавирус эпидемия Covid-2019


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