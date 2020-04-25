Россия установила антирекорд по смертности от Covid-19
Суббота, 25 апреля 2020, 17:33
В России за минувшие сутки, 24 апреля умерло рекордное число пациентов с коронавирусом.
Источник: РБК
С начала пандемии общее число летальных исходов в РФ выросло до 681, за последние сутки инфекция унесла жизни 66 пациентов.
Больше половины всех летальных исходов за (366) зафиксировано в российской столице. За последние сутки в Москве скончался 41 пациент от 34 до 92 лет.
В предыдущий раз рекордный прирост по числу умерших от коронавируса людей был зафиксирован днем ранее – 23 апреля умерли 60 зараженных.
Напомним:
За последние сутки в России подтверждены 5 966 случаев COVID-19, из них 2612 – в Москве.
За сутки от COVID-19 в Украине выздоровело рекордное количество людей.