Россия установила антирекорд по смертности от Covid-19

В России за минувшие сутки, 24 апреля умерло рекордное число пациентов с коронавирусом.

Источник: РБК

С начала пандемии общее число летальных исходов в РФ выросло до 681, за последние сутки инфекция унесла жизни 66 пациентов.

Больше половины всех летальных исходов за (366) зафиксировано в российской столице. За последние сутки в Москве скончался 41 пациент от 34 до 92 лет.

В предыдущий раз рекордный прирост по числу умерших от коронавируса людей был зафиксирован днем ранее – 23 апреля умерли 60 зараженных.

Напомним:

За последние сутки в России подтверждены 5 966 случаев COVID-19, из них 2612 – в Москве.

За сутки от COVID-19 в Украине выздоровело рекордное количество людей.