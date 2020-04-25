Киевское метро сообщило, когда и при каком условии возобновит работу

Новость аннулируется. 26 апреля Киевский метрополитен сообщил, что не имеет канала в Telegram и информация о возможных датах возобновления его работы не соответствует действительности.

Киевский метрополитен возобновит работу в конце мая, если план по выходу из карантина будет соблюден.

Источник: пресс-служба столичной подземки в своем телеграм-канале.

Дословно: "Восстановление работы метро планируется не раньше, чем на третьем (этапе выхода из карантина – ред.).

Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая".

Детали: В рамках проекта выхода из карантина предусмотрено 5 этапов смягчения противоэпидемических мероприятий, и восстановление работы метро возможно на третьем этапе: только через 30 дней после окончания карантина.

Напомним: Кабинет министров разработал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.