Киевское метро сообщило, когда и при каком условии возобновит работу
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Суббота, 25 апреля 2020, 20:05
Киевский метрополитен возобновит работу в конце мая, если план по выходу из карантина будет соблюден.
Источник: пресс-служба столичной подземки в своем телеграм-канале.
Дословно: "Восстановление работы метро планируется не раньше, чем на третьем (этапе выхода из карантина – ред.).
Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая".
Детали: В рамках проекта выхода из карантина предусмотрено 5 этапов смягчения противоэпидемических мероприятий, и восстановление работы метро возможно на третьем этапе: только через 30 дней после окончания карантина.
Напомним: Кабинет министров разработал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Украинская правда
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