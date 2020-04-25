Лікар, що згодом помер, заразив коронавірусом 32 колег на Одещині

У місті Подільськ Одеської області після контакту з сімейним лікарем, який пізніше помер від коронавірусу, 32 медпрацівника захворіли на Covid-19.

Джерело: голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook

Пряма мова: "Щойно прийшли результати ПЛР-тестів медпрацівників з Подільську… Результати невтішні. 32 позитивних аналізи — медпрацівники Подільської районної лікарні. За даними епідеміологів, вони були в контакті з хворим на коронавірус лікарем сімейної медицини. Летальний випадок стався тиждень тому".

Деталі: За словами Куцого, станом на 19:30 в Подільську зафіксовано 88 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Очікуються остаточні результати ПЛР-тестувань медпрацівників міської лікарні.

Голова ОДА заявив, що через ситуацію в місті екстрено збирає комісію з надзвичайних ситуацій, щоб прийняті "невідкладні заходи".

За його інформацією, станом на суботу на Одещині зафіксовано вже 219 випадків захворювання.

Передісторія:

19 квітня Куций повідомив, що в Подільську помер 60-річний лікар, у якого було виявлено COVID-19.

21 квітня стало відомо, що Подільск частково закривають через спалах нової коронавірусної інфекції.