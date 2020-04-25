Врач, который впоследствии умер, заразил коронавирусом 32 коллег в Одесской области

В городе Подольск Одесской области после контакта с семейным врачом, который позже скончался от коронавируса, 32 медработника заболели Covid-19.

Источник: председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook

Прямая речь: "Только пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска... Результаты неутешительны. 32 положительных анализа - медработники Подольской районной больницы. По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины. Летальный случай произошел неделю назад".

Детали: По словам Куцого, по состоянию на 19:30 в Подольске зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Ожидаются окончательные результаты ПЦР-тестов медработников городской больницы.

Председатель ОГА заявил, что из-за ситуации в городе экстренно собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы принятые "неотложные меры".

По его информации, по состоянию на субботу в Одесской области зафиксировано уже 219 случаев заболевания.

Предыстория: 19 апреля Куцый сообщил, что в Подольске умер 60-летний врач, у которого был обнаружен COVID-19.

21 апреля стало известно, что Подольск частично закрывают из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.