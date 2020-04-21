На Одещині закривають місто через спалах коронавірусу

Місто Подольск Одеської області частково закривають через спалах нової коронавірусної інфекції.

Джерело: "Думська"

Деталі: Як повідомили в облдержадміністрації, на в'їздах в населений пункт вже працюють три блокпости. Правоохоронці збираються встановити ще два.

У райцентр з завтрашнього дня не пускатимуть транзитний транспорт, а також людей, які не проживають або не працюють у Подільську.

Передісторія:

У Подільську захворіли 37 осіб. Міську лікарню закрили на двотижневий карантин. Всі 14 днів 37 медпрацівників і 25 пацієнтів, серед яких є діти і породіллі, будуть перебувати в лікарні під охороною національних гвардійців.

Владі Подольська в Одеській області доручили вирішити питання про забезпечення житлом військовослужбовців Нацгвардії, які з 21 квітня будуть "залучатися до виконання карантинних заходів" в опорній лікарні і "цілодобово чергувати на карантинних КПП".

Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

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