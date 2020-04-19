На Одещині від коронавірусу помер сімейний лікар
У Подільську Одеської області помер лікар, у якого було виявлено COVID-19.
Джерело: голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook, "Думська"
Дослівно Куций: "Щойно з лікарні у Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика.
Чоловік був госпіталізований 17-го квітня в стані середньої тяжкості та з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці, у зв’язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності, пацієнта було переведено на ШВЛ. На жаль, декілька годин тому він пішов з життя".
Деталі: Одеське видання "Думська" повідомляє, що померлий був сімейним лікарем.
Куций також повідомив, що станом на 19:30 19 квітня підтверджено 137 випадків захворювання на коронавірус в Одеській області.
Передісторія:
- 3 квітня у Волинській області від коронавірусної інфекції помер водій "швидкої" Старовижівської центральної районної лікарні.
- 10 квітня у Закарпатській області від коронавірусу помер лікар
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що з державного бюджету проводитимуть виплату грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.