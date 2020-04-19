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На Одещині від коронавірусу помер сімейний лікар

Неділя, 19 квітня 2020, 20:57
На Одещині від коронавірусу помер сімейний лікар

У Подільську Одеської області помер лікар, у якого було виявлено COVID-19.

Джерело: голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook, 048.ua, "Думська"

Дослівно Куций: "Щойно з лікарні у Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика.

Чоловік був госпіталізований 17-го квітня в стані середньої тяжкості та з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці, у зв’язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності, пацієнта було переведено на ШВЛ. На жаль, декілька годин тому він пішов з життя".

Деталі: Куций також повідомив, що станом на 19:30 19 квітня підтверджено 137 випадків захворювання на коронавірус в Одеській області.

Водночас, як повідомили місцевому виданню 048.ua у прес-службі Одеської ОДА, померлий чоловік працював сімейним лікарем.

Він був госпіталізований із підозрою на COVID-19, у неділю вранці ПЛР-аналіз підтвердив коронавірус.

За інформацією "Думської", помер чоловік директора міського ринку, голова Подільської міської організації профспілки працівників охорони здоров'я Віктор Г.

Довідка: Станом на 9 ранку 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • 3 квітня у Волинській області від коронавірусної інфекції помер водій "швидкої" Старовижівської центральної районної лікарні.
  • 10 квітня у Закарпатській області від коронавірусу помер лікар
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що з державного бюджету проводитимуть виплату грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.

Українська правда

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Теми: Одеська областькоронавірусмедицина
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