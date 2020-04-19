На Одещині від коронавірусу помер сімейний лікар

1836 переглядів
Неділя, 19 квітня 2020, 20:57

У Подільську Одеської області помер лікар, у якого було виявлено COVID-19.

Джерело: голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook, "Думська"

Дослівно Куций: "Щойно з лікарні у Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика.

Чоловік був госпіталізований 17-го квітня в стані середньої тяжкості та з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці, у зв’язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності, пацієнта було переведено на ШВЛ. На жаль, декілька годин тому він пішов з життя".

Деталі: Одеське видання "Думська" повідомляє, що померлий був сімейним лікарем.

Куций також повідомив, що станом на 19:30 19 квітня підтверджено 137 випадків захворювання на коронавірус в Одеській області.

Передісторія:

  • 3 квітня у Волинській області від коронавірусної інфекції помер водій "швидкої" Старовижівської центральної районної лікарні.
  • 10 квітня у Закарпатській області від коронавірусу помер лікар
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що з державного бюджету проводитимуть виплату грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.

Українська правда
Теми: Одеська область коронавірус медицина


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коронавірус виявили в жіночому монастирі на Одещині 17 квітня 2020, 19:05
На Одещині перші 15 осіб завершили обсервацію 15 квітня 2020, 11:36
"Куратор" Одещини: медики зароблятимуть від 15 до 30 тисяч за боротьбу з COVID-19 9 квітня 2020, 12:51
Усі новини
Головні новини
У жіночому монастирі УПЦ МП виявили коронавірус
До пожеж на Житомирщині можуть бути причетні власники землі – Данілов
Сербія оголосила план відкриття країни, у тому числі - готелів і аеропортів
19 квітня. No time to die: 600 тисяч одужавших,  Росія в трійці за темпами росту, Трамп звинувачує Китай
Усі новини
традиції

Великдень у традиціях. Забуті українські звичаї Пасхи від етнографів

поради

Як говорити з дитиною, яка втомилась від карантину