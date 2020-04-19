На Одещині від коронавірусу помер сімейний лікар

У Подільську Одеської області помер лікар, у якого було виявлено COVID-19.

Джерело: голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook, "Думська"

Дослівно Куций: "Щойно з лікарні у Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика.

Чоловік був госпіталізований 17-го квітня в стані середньої тяжкості та з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці, у зв’язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності, пацієнта було переведено на ШВЛ. На жаль, декілька годин тому він пішов з життя".

Деталі: Одеське видання "Думська" повідомляє, що померлий був сімейним лікарем.

Куций також повідомив, що станом на 19:30 19 квітня підтверджено 137 випадків захворювання на коронавірус в Одеській області.

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