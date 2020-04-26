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В уряді стверджують, що розблокували рахунки "Суспільного", мовник заперечує

Неділя, 26 квітня 2020, 01:47
В уряді стверджують, що розблокували рахунки Суспільного, мовник заперечує

За словами очільника "Суспільного мовлення" Зураба Аласанії, постанова Кабміну хоч і дозволяє вирішити проблему виплати боргу перед Euronews, проте процес розблокування рахунків мовника може затягнутись через бюрократичні процедури. 

Джерело: Аласанія у коментарі "Суспільному", повідомлення Кабміну

Пряма мова: "Сама по собі постанова (уряду – УП) ще не означає розблокування. Рахунок досі арештований. Передбачає ця постанова те, що нам дозволено це зробити (сплатити борг держави Euronews)". 

Деталі: 25 квітня стало відомо, що Кабмін ухвалив постанову, якою розблокував рахунки "Суспільного мовника". Зазначається, що тепер НТКУ може погасити заборгованість перед акціонерним товариством "Євроньюз" протягом 2020 року на підставі рішення суду.

Аласанія розповів, що для погашення боргу необхідно створити паспорт бюджетної програми. Далі документ мають підписати у Мінкульті, передати до Мінфіну, той, погодивши його, має відправити паспорт до Мін’юсту. Останній має надіслати документ до Кабміну. 

Уряд же має прийняти паспорт на черговому засіданні. Лише тоді "Суспільний мовник" зможе виплатити борги перед Euronews. Окрім того, мовник також повинен бути заплатити мільйон у виконавчому провадженні юридичної служби Мін’юста.

"Рахунки будуть заблоковані, поки не буде сплачено і той мільйон. Коли це станеться і чи станеться взагалі не можу сказати, тому так поспішно говорити, що рахунки розблоковано… Їх точно не розблоковано. Я навіть не можу сказати, коли вони будуть точно розблоковані точно по даті", – підсумував Аласанія. 

Передісторія:

  • Виконавча служба Міністерства юстиції арештувала рахунки "Суспільного", адже Мінюст відкрив виконавче провадження щодо стягнення зі суспільного мовника боргу в майже 10,6 млн євро та 73 тисяч гривень судового збору.
  • Вранці 28 лютого "Суспільне" заявило, що арешт рахунків за давні борги НТКУ перед АТ "Євроньюз" блокує його роботу.
  • Голова правління НСТУ Зураб Аласанія нагадав, що україномовну версію міжнародного каналу "Euronews" запустили у 2010 році, але 2013 року сплати за неї припинилися. У 2015 році АТ "Євроньюз" виграло суд у НТКУ, а борг перейшов у спадок "Суспільному".

Українська правда

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Теми: СуспільнемедіаКабінет міністрів
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