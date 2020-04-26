В Кабмине утверждают, что разблокировали счета "Общественного", вещатель отрицает

По словам главы "Общественного вещания" Зураба Аласании, постановление Кабмина хоть и позволяет решить проблему выплаты долга перед Euronews, однако процесс разблокировки счетов вещателя может затянуться из-за бюрократических процедур.

Источник: Аласания в комментарии "Общественному", сообщение Кабмина

Прямая речь: "Сама по себе постановление (правительства – УП) еще не означает разблокировку. Счет до сих пор арестован. Предусматривает это постановление том, что нам разрешено это сделать (погасить долг государства Euronews ".

Детали: 25 апреля стало известно, что Кабмин принял постановление, которым разблокировал счета "Общественного вещателя". Отмечается, что теперь НТКУ может погасить задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс" в течение 2020 году на основании решения суда.

Аласания рассказал, что для погашения долга необходимо создать паспорт бюджетной программы. Далее документ должны подписать в Минкульте, передать в Минфин, то, согласовав его, должен отправить паспорт в Минюст. Последний должен направить документ в Кабмин.

Правительство же должно принять паспорт на очередном заседании. Только тогда Общественный вещатель сможет выплатить долги перед Euronews. Кроме того, вещатель также должен быть заплатить миллион в исполнительном производстве юридической службы Минюста.

"Счета будут заблокированы, пока не будет уплачен и тот миллион. Когда это произойдет и произойдет ли вообще не могу сказать, потому так поспешно говорить, что счета разблокированы ... Их точно не разблокирован. Я даже не могу сказать, когда они будут точно разблокированы точно по дате ", - подытожил Аласания.

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