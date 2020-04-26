Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кабмине утверждают, что разблокировали счета "Общественного", вещатель отрицает

Воскресенье, 26 апреля 2020, 01:47
В Кабмине утверждают, что разблокировали счета Общественного, вещатель отрицает

По словам главы "Общественного вещания" Зураба Аласании, постановление Кабмина хоть и позволяет решить проблему выплаты долга перед Euronews, однако процесс разблокировки счетов вещателя может затянуться из-за бюрократических процедур.

Источник: Аласания в комментарии "Общественному", сообщение Кабмина

Прямая речь: "Сама по себе постановление (правительства – УП) еще не означает разблокировку. Счет до сих пор арестован. Предусматривает это постановление том, что нам разрешено это сделать (погасить долг государства Euronews ".

Детали: 25 апреля стало известно, что Кабмин принял постановление, которым разблокировал счета "Общественного вещателя". Отмечается, что теперь НТКУ может погасить задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс" в течение 2020 году на основании решения суда.

Аласания рассказал, что для погашения долга необходимо создать паспорт бюджетной программы. Далее документ должны подписать в Минкульте, передать в Минфин, то, согласовав его, должен отправить паспорт в Минюст. Последний должен направить документ в Кабмин.

Правительство же должно принять паспорт на очередном заседании. Только тогда Общественный вещатель сможет выплатить долги перед Euronews. Кроме того, вещатель также должен быть заплатить миллион в исполнительном производстве юридической службы Минюста.

"Счета будут заблокированы, пока не будет уплачен и тот миллион. Когда это произойдет и произойдет ли вообще не могу сказать, потому так поспешно говорить, что счета разблокированы ... Их точно не разблокирован. Я даже не могу сказать, когда они будут точно разблокированы точно по дате ", - подытожил Аласания.

Предыстория:

  • Исполнительная служба Министерства юстиции арестовала счета "Суспільного", поскольку Минюст открыл исполнительное производство по взысканию с общественного вещателя долга в почти 10,6 млн евро и 73 тысяч гривен судебного сбора.
  • Утром 28 февраля "Суспільне" заявило, что арест счетов за давние долги НТКУ перед АО "Евроньюс" блокирует его работу. 
  • Глава правления НСТУ Зураб Аласания напомнил, что украиноязычную версию международного канала "Euronews" запустили в 2010 году, но в 2013 году оплату за нее прекратили. В 2015 году АО "Евроньюс" выиграло суд у НТКУ, а долг перешел по наследству "Суспільному".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: "Суспильне"медиаКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
"Суспильне"
Продавщица в Киевской области вытолкала нападающего пинками за двери магазина
"Суспільне" сообщает о приезде Макрона уже в среду
"Суспільне" дисквалифицировало Паш даже без ее отказа – за поддельную справку
Последние новости
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
Все новости...
Реклама: