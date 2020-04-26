Уряд Польщі планує поступово зняти карантинні обмеження на заняття спортом та відновити спортивні заходи, включно з чемпіонатом країни із футболу.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням пресконференцію польського прем’єра Матеуша Моравецького

Пряма мова Моравецького: "На другому етапі, з 4 травня, ми наближаємося до відновлення роботи стадіонів, місць для заняття спортом на відкритому просторі".

Деталі: Зазначається, що у цей період спортивні майданчики будуть відкриті для одночасного відвідування не більше шести осіб.

На наступних етапах зняття обмежень планується відновити роботу шкільних спортзалів та інших спортивних закладів. Вони також працюватимуть для обмеженої кількості осіб.

На четвертому етапі будуть відкривати басейни, фітнес-центри. Коли саме це трапиться, залежить від темпів поширення коронавірусу.

Чемпіонат Польщі із футболу планують відновити наприкінці травня.

Моравецький також розповів, що уряд вирішив відкрити центри підготовки олімпійців у містах Спала та Валч. Там спортсмени будуть готуватись до Олімпійських ігор у Токіо, які відбудуться наступного року.

Що передувало: Польща може скасувати послаблення обмежень для стримування поширення нового коронавірусу, якщо число нових випадків захворювання значно зросте.

Із 20 квітня Польща почала поступово знімати карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу.