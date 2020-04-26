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Польша намерена восстановить спортивные соревнования

Воскресенье, 26 апреля 2020, 04:05
Польша намерена восстановить спортивные соревнования
Матеуш Моравецкий

Правительство Польши планирует постепенно снять ограничения на занятия спортом и восстановить спортивные мероприятия, включая чемпионат страны по футболу.

Источник: "Укринформ" со ссылкой пресс-конференцию польского премьера Матеуша Моравецкого

Прямая речь Моравецкого: "На втором этапе, с 4 мая, мы приближаемся к восстановлению работы стадионов, мест для занятия спортом на открытом пространстве".

Детали: Отмечается, что в этот период спортивные площадки будут открыты для одновременного посещения не более шести человек.

На следующих этапах снятия ограничений планируется возобновить работу школьных спортзалов и других спортивных заведений. Они также будут работать для ограниченного числа лиц.

На четвертом этапе будут открывать бассейны, фитнес-центры. Когда именно это случится, зависит от темпов распространения коронавируса.

Чемпионат Польши по футболу планируют восстановить в конце мая.

Моравецкий также рассказал, что правительство решило открыть центры подготовки олимпийцев в городах Спала и Валч. Там спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм в Токио, которые состоятся в следующем году.

Что предшествовало: Польша может отменить ослабление ограничений для сдерживания распространения нового коронавируса, если число новых случаев заболевания значительно возрастет.

С 20 апреля Польша начала постепенно снимать карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Украинская правда
Темы: Польшакоронавирусспорт
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