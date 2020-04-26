Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил – ООС

25 квітня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим "тиші". Внаслідок обстрілів один українських військовий отримав поранення.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки, Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Опитного та Водяного.

"Поруч з Лебединським наші воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Пісок зі станкового протитанкового гранатомета", – повідомили військові.

Біля Новоолександрівки та Попасної найманці використовували 120 мм міномети.

Поруч із Кримським окупанти обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опорні пункти Об’єднаних сил.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення", – нагадали у штабі.

Зазначається, що українські бійці, за даними розвідки, знищили чотирьох окупантів та ще п’ятьох поранили.

Від початку поточної доби російські окупанти знову порушували режим припинення вогню.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – стверджують у штабі.

Що передувало: Про поранення військового у штабі ООС повідомляли у вечірньому зведенні.