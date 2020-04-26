Боевики 16 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил – ООС

25 апреля российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим "тишины". Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранение.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики открывали огонь у Авдеевки, Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного.

"Рядом с Лебединским наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Песок со станковой противотанкового гранатомета", – сообщили военные.

У Новоалександровки и Попасной наемники использовали 120 мм минометы.

Рядом с Крымским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения", – напомнили в штабе.

Отмечается, что украинские бойцы, по данным разведки, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

С начала текущих суток российские оккупанты вновь нарушали режим прекращения огня.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – утверждают в штабе.

Что предшествовало: О ранение военного штабе ООС сообщал в вечерней сводке.