Рятувальники попереджають про сильний вітер
Неділя, 26 квітня 2020, 08:59
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру в Україні у неділю.
Джерело: сайт ДСНС
Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності – жовтий)".
Що передувало: На Закарпатті у суботу внаслідок сильного буревію пошкоджені дахи над будівлями соціальної сфери, повалено десятки дерев, обірвані лінії електропередач.
Циклон на ім’я Walli 26 квітня зумовить дощі у північній частині України, у багатьох центральних областях, смуга опадів дійде до Одещини.
Українська правда