Рятувальники попереджають про сильний вітер

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру в Україні у неділю.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності – жовтий)".

Що передувало: На Закарпатті у суботу внаслідок сильного буревію пошкоджені дахи над будівлями соціальної сфери, повалено десятки дерев, обірвані лінії електропередач.

Циклон на ім’я Walli 26 квітня зумовить дощі у північній частині України, у багатьох центральних областях, смуга опадів дійде до Одещини.