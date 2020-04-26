Рятувальники попереджають про сильний вітер

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Неділя, 26 квітня 2020, 08:59

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру в Україні у неділю.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності – жовтий)".

Що передувало: На Закарпатті у суботу внаслідок сильного буревію пошкоджені дахи над будівлями соціальної сфери, повалено десятки дерев, обірвані лінії електропередач.

Циклон на ім’я Walli 26 квітня зумовить дощі у північній частині України, у багатьох центральних областях, смуга опадів дійде до Одещини.

Українська правда
Теми: погода ДСНС


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