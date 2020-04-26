Спасатели предупреждают о сильном ветре
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Воскресенье, 26 апреля 2020, 08:59
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра в Украине в воскресенье.
Источник: сайт ГСЧС
Дословно: "По данным Укргидрометцентра, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый)".
Что предшествовало: На Закарпатье в субботу в результате сильного урагана повреждены крыши над зданиями социальной сферы, повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач.
Циклон по имени Walli 26 апреля обусловит дожди в северной части Украины, во многих центральных областях, полоса осадков дойдет до Одесской области.
Украинская правда
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