Спасатели предупреждают о сильном ветре

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 08:59

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра в Украине в воскресенье.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый)".

Что предшествовало: На Закарпатье в субботу в результате сильного урагана повреждены крыши над зданиями социальной сферы, повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач.

Циклон по имени Walli 26 апреля обусловит дожди в северной части Украины, во многих центральных областях, полоса осадков дойдет до Одесской области.

Украинская правда
Темы: погода ГСЧС


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