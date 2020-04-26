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У психлікарні на Харківщині спалах коронавірусу, встановили КПП

Неділя, 26 квітня 2020, 13:07
У психлікарні на Харківщині спалах коронавірусу, встановили КПП

У Харківській обласній психіатричній лікарні виявлено 11 випадків коронавірусу.

Джерело: голова Харківської ОДА Олексій Кучер у Facebook, голова Харківської РДА Артур Товмасян у Facebook

Деталі: Кучер зазначив, що у неділю за кількістю зареєстрованих підозр та підтверджених випадків область має власний антирекорд.

Дослівно: "За останню добу в області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на COVID-19 – за попередньою інформацією, у жителів Харкова, Харківського, Зачепилівського, Чугуївського, Ізюмського, Зміївського, Богодухівського районів.

Джерело походження хвороби у деяких підтверджених випадків ще уточнюється. Але, як відомо наразі, 11 захворілих перебувають в Обласній психіатричній лікарні №1 (мешканці Чугуївського, Зміївського, Ізюмського, Богодухівського, Зачепилівського районів)".

Деталі: Водночас голова Харківської РДА Артур Товмасян повідомив, що у селі Стрілеча, де розташована Харківська обласна психіатрична лікарня №1, о 21:30 суботи встановили контрольно-пропускний пункт.

 

За його словами, населення села Стрілеча буде проінформоване про порядок пропуску через КПП.

Що передувало: 16 квітня душевнохворий пацієнт, який заразився COVID-19, утік з обласної інфекційної лікарні у Харкові. Перед цим пацієнт був доставлений туди з психіатричної лікарні з пневмонією.

Довідка: Станом на 9 ранку 26 квітня в Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 492 нові випадки.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: Харківська областькоронавірус
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