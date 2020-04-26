В Харьковской областной психиатрической больницы выявлено 11 случаев коронавируса.

Источник: председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook

Детали: Кучер отметил, что в воскресенье по количеству зарегистрированных подозрений и подтвержденных случаев область имеет собственный антирекорд.

Дословно: "За последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19 - по предварительной информации, у жителей Харькова, Харьковского, Зачепиловского, Чугуевского, Изюмского, Змиевского, Богодуховского районов.

Источник происхождения болезни в некоторых подтвержденных случаев еще уточняется. Но, как известно сейчас, 11 заболевших находятся в Областной психиатрической больнице №1 (жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов)".

Что предшествовало: 16 апреля душевнобольной пациент, заразившийся COVID-19, сбежал из областной инфекционной больницы в Харькове. Перед этим пациент был доставлен туда из психиатрической больницы с пневмонией.

Справка: По состоянию на 9 утра 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 492 новых случая.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире