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В психбольнице в Харьковской области вспышка коронавируса, поставили КПП

Воскресенье, 26 апреля 2020, 13:07
В психбольнице в Харьковской области вспышка коронавируса, поставили КПП

В Харьковской областной психиатрической больницы выявлено 11 случаев коронавируса.

Источник: председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook, председатель Харьковской РГА Артур Товмасян в Facebook

Детали: Кучер отметил, что в воскресенье по количеству зарегистрированных подозрений и подтвержденных случаев область имеет собственный антирекорд.

Дословно: "За последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19 - по предварительной информации, у жителей Харькова, Харьковского, Зачепиловского, Чугуевского, Изюмского, Змиевского, Богодуховского районов.

Источник происхождения болезни в некоторых подтвержденных случаев еще уточняется. Но, как известно сейчас, 11 заболевших находятся в Областной психиатрической больнице №1 (жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов)".

Детали: В то же время председатель Харьковской РГА Артур Товмасян сообщил, что в селе Стрелечья, где расположена Харьковская областная психиатрическая больница №1, в 21:30 субботы установили контрольно-пропускной пункт.

 

По его словам, население села Стрелечья будет проинформировано о порядке пропуска через КПП.

Что предшествовало: 16 апреля душевнобольной пациент, заразившийся COVID-19, сбежал из областной инфекционной больницы в Харькове. Перед этим пациент был доставлен туда из психиатрической больницы с пневмонией.

Справка: По состоянию на 9 утра 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 492 новых случая.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: Харьковская областькоронавирус
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