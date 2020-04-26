У Маріуполі 19 медиків заразилися коронавірусом, деякі продовжують працювати

Із 22 випадків коронавірусу, виявлених минулої доби в Маріуполі Донецької області, 19 – у медиків Обласної лікарні інтенсивного лікування.

Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко, директор департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Володимир Колесник на брифінгу в неділю

Пряма мова Кириленка: "У Маріуполі ми маємо 22 нові випадки зараження. Серед них 19 – медики Обласної лікарні інтенсивного лікування".

Деталі: Голова ОДА також зазначив, що наразі з 52 підтверджених випадків коронавірусу в Донецькій області 27 хворих складають медичні працівники.

Разом з тим, директор департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Володимир Колесник повідомив, що медики в Обласній лікарні інтенсивного лікування міста Маріуполь заразилися від пацієнта, якого було прооперовано ще до появи симптомів коронавірусу.

Пряма мова Колесника: "Обласна лікарня не була визначена як лікарня по прийому хворих на коронавірус. Те, що трапилося – це життєва ситуація, коли ургентний хворий надходить в ургентне відділення, не маючи підтвердженого захворювання".

"Цей хворий був прооперований у відділенні, і лише на третій день після операції в нього підвищилася температура, з'явилася клінічна картина. І оскільки всі хворі з пневмоніями і підозрами на пневмонію підлягають перевірці, ми повели перевірку. І після того, як виявили у нього зараження коронавірусом, почали проводити перевірки пацієнтів і співробітників відділень, у яких перебував".

Деталі: Колесник повідомив, що всі виявлені випадки у медпрацівників належать до легких, без клінічних проявів. При цьому частина заражених медиків перебуває на карантині в відділенні лікарні, продовжуючи надавати допомогу хворим.

Пряма мова: "Частково перебувають на самоізоляції вдома, тому що це всі зміни роботи в цих двох відділеннях, частково перебувають у відділенні. Лікарі та медсестри залишилися на карантин у відділенні, тому що хворі продовжують перебувати у відділенні, і вони потребують медичної допомоги" .

"Ми з сьогоднішнього дня починаємо тотальну перевірку всіх співробітників і пацієнтів, які перебувають у лікарні, на ПЛР-тести. Тому що у всіх 19 співробітників, які отримали позитивну відповідь, швидкі тести були негативні".

Що передувало: Раніше в Маріупольській міськраді повідомили, що у Маріуполі 25 квітня діагностували 22 нових випадки захворювання на коронавірус серед осіб, які контактували із раніше виявленними хворими.

Станом на 9 ранку 26 квітня в Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 492 нові випадки.

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