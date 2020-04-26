Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі 19 медиків заразилися коронавірусом, деякі продовжують працювати

Неділя, 26 квітня 2020, 18:19
Обласна лікарня інтенсивного лікування м.Маріуполь
Facebook

Із 22 випадків коронавірусу, виявлених минулої доби в Маріуполі Донецької області, 19 – у медиків Обласної лікарні інтенсивного лікування.

Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко, директор департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Володимир Колесник на брифінгу в неділю

Пряма мова Кириленка: "У Маріуполі ми маємо 22 нові випадки зараження. Серед них 19 – медики Обласної лікарні інтенсивного лікування".

Деталі: Голова ОДА також зазначив, що наразі з 52 підтверджених випадків коронавірусу в Донецькій області 27 хворих складають медичні працівники.

Разом з тим, директор департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Володимир Колесник повідомив, що медики в Обласній лікарні інтенсивного лікування міста Маріуполь заразилися від пацієнта, якого було прооперовано ще до появи симптомів коронавірусу.

Пряма мова Колесника: "Обласна лікарня не була визначена як лікарня по прийому хворих на коронавірус. Те, що трапилося – це життєва ситуація, коли ургентний хворий надходить в ургентне відділення, не маючи підтвердженого захворювання".

"Цей хворий був прооперований у відділенні, і лише на третій день після операції в нього підвищилася температура, з'явилася клінічна картина. І оскільки всі хворі з пневмоніями і підозрами на пневмонію підлягають перевірці, ми повели перевірку. І після того, як виявили у нього зараження коронавірусом, почали проводити перевірки пацієнтів і співробітників відділень, у яких перебував".

Деталі: Колесник повідомив, що всі виявлені випадки у медпрацівників належать до легких, без клінічних проявів. При цьому частина заражених медиків перебуває на карантині в відділенні лікарні, продовжуючи надавати допомогу хворим.

Пряма мова: "Частково перебувають на самоізоляції вдома, тому що це всі зміни роботи в цих двох відділеннях, частково перебувають у відділенні. Лікарі та медсестри залишилися на карантин у відділенні, тому що хворі продовжують перебувати у відділенні, і вони потребують медичної допомоги" .

"Ми з сьогоднішнього дня починаємо тотальну перевірку всіх співробітників і пацієнтів, які перебувають у лікарні, на ПЛР-тести. Тому що у всіх 19 співробітників, які отримали позитивну відповідь, швидкі тести були негативні".

Що передувало: Раніше в Маріупольській міськраді повідомили, що у Маріуполі 25 квітня діагностували 22 нових випадки захворювання на коронавірус серед осіб, які контактували із раніше виявленними хворими. 

Станом на 9 ранку 26 квітня в Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 492 нові випадки.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МаріупольДонецька областькоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти розробили план евакуації з Маріуполя – ЦНС
У Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти – міськрада
У Маріуполі окупанти викидають людей із власних квартир і заселяють військових – радник мера
Останні новини
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
Усі новини...
Реклама: