В Мариуполе 19 медиков заразились коронавирусом, некоторые продолжают работать

Из 22 случаев коронавируса, выявленных за прошедшие сутки в Мариуполе Донецкой области, 19 – у медиков Областной больницы интенсивного лечения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник на брифинге в воскресенье

Прямая речь Кириленко: "В Мариуполе мы имеем 22 новых случая заражения. Среди них 19 – медики Областной больницы интенсивного лечения".

Детали: Председатель ОГА также отметил, что сейчас из 52 подтвержденных случаев коронавируса в Донецкой области 27 больных составляют медицинские работники.

Вместе с тем, директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник сообщил, что медики в областной больнице интенсивного лечения города Мариуполь заразились от пациента, который был прооперирован еще до появления симптомов коронавируса.

Прямая речь Колесника: "Областная больница не была определена как больница по приему больных коронавирусом. То, что случилось – это жизненная ситуация, когда ургентный больной поступает в ургентное отделение, не имея подтвержденного заболевания".

"Этот больной был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина. И поскольку все больные с пневмониями и подозрениями на пневмонию подлежат проверке, мы повели проверку. И после того, как обнаружили у него заражение коронавирусом, начали проводить проверки пациентов и сотрудников отделений, в которых он находился".

Детали: Колесник сообщил, что все выявленные случаи у медработников относятся к легким, без клинических проявлений. При этом часть сотрудников находится на карантине в отделении больницы, продолжая оказывать помощь больным.

Прямая речь: "Частично находятся на самоизоляции дома, потому что это все смены работы в этих двух отделениях, частично находятся в отделении. Врачи и медсестры остались на карантин в отделении, потому что больные продолжают находиться в отделении, и они нуждаются в медицинской помощи".

"Мы с сегодняшнего дня начинаем тотальную проверку всех сотрудников и пациентов, которые находятся в больнице, на ПЦР-тесты. Потому что у всех 19 сотрудников, которые получили положительный ответ, быстрые тесты были отрицательные".

Что предшествовало: Ранее Мариупольский горсовет сообщил, что в Мариуполе 25 апреля диагностировали 22 новых случая заболевания коронавирусом среди лиц, которые контактировали с ранее обнаруженными больными.

По состоянию на 9 утра 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 492 новых случая.

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