МЗС повідомило, скільки українців хворіють на COVID-19
За кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебуває 163 українця.
Джерело: МЗС
Деталі: Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 в Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.
Загалом від коронавірусу за кордоном одужали 44 українця.
Сім громадян України за кордоном померли з початку епідемії COVID-19.
23 квітня МЗС повідомляло про 161 особу, яка проходить лікування, 56 громадян, що одужали та 7 померлих громадян України.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
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Нагадаємо:
- Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб повернути додому українців.
- У світі з 2 964 543 випадків захворювання 862 859 осіб одужала та 206 055 померло від ускладнень, спричинених хворобою.