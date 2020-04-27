МЗС повідомило, скільки українців хворіють на COVID-19

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Понеділок, 27 квітня 2020, 01:38

За кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебуває 163 українця.

Джерело: МЗС

Деталі: Зазначається, що найбільше українців проходять лікування в Італії. Там лікується 121 громадянин України. Крім того, українці лікуються від COVID-19 в Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах.

Загалом від коронавірусу за кордоном одужали 44 українця. 

Сім громадян України за кордоном померли з початку епідемії COVID-19.

23 квітня МЗС повідомляло про 161 особу, яка проходить лікування, 56 громадян, що одужали та 7 померлих громадян України.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Нагадаємо:

  • Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб повернути додому українців.
  • У світі з 2 964 543 випадків захворювання 862 859 осіб одужала та 206 055 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Теми: коронавірус МЗС


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