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В МИД рассказали, сколько украинцев болеют на COVID-19

Понедельник, 27 апреля 2020, 01:38
В МИД рассказали, сколько украинцев болеют на COVID-19

За границей на лечении от коронавирусной инфекции находится 163 украинца.

Источник: МИД

Детали: Отмечается, что больше всего украинцев проходят лечение в Италии. Там лечится 121 гражданин Украины. Кроме того, украинцы лечатся от COVID-19 в Греции, Испании, Швеции, Чехии, Германии и других странах.

Всего с коронавируса за рубежом выздоровели 44 украинцев.

Семь граждан Украины за рубежом умерли с начала эпидемии COVID-19.

23 апреля МИД сообщал о 161 украинце, который проходит лечение, 56 граждан, которые выздоровели и 7 умерших граждан Украины.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Напомним:

  • Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.
  • В мире с 2 964 543 случаев заболевания 862 859 человек выздоровела и 206 055 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирусМИД
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