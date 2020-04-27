Пандемія коронавіруса: мільйон діагностованих випадків за 12 днів

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Понеділок, 27 квітня 2020, 05:12

Станом на 27 квітня у світі діагностовано 2 994 761 випадків зараження коронавірусом. 15 квітня хворих на COVID-19 було 2 000 043.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: У світі з 2 994 761 випадків захворювання 862 859 осіб одужала та 206 055 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Зокрема, у США + 26 509 випадків захворювання на коронавірус за минулу добу, в Іспанії +2870 , Італії +2325

Найбільше померлих від вірусу у США, Італії та Іспанії.

Найбільше одужань від COVID-19 в Іспанії, Німеччині, США.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

15 квітня у світі діагностували понад два мільйони випадків COVID-19. З них 126 000 людей померли.

2 квітня у світі діагностували мільйон випадків коронавіруса, 51 тисяча хворих померла.

Теми: США


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