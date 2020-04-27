Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пандемия коронавируса: миллион диагностированных случаев за 12 дней

Понедельник, 27 апреля 2020, 05:12
Пандемия коронавируса: миллион диагностированных случаев за 12 дней

По состоянию на 27 апреля в мире диагностировано 2 994 761 случаев заражения коронавирусом. 15 апреля больных COVID-19 было 2 000 043.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: В мире с 2 994 761 случаев заболевания 862 859 человек выздоровела и 206 055 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США + 26 509 случаев заболевания коронавирус за минувшие сутки, в Испании +2870, Италии +2325

Больше всего умерших от вируса в США, Италии и Испании.

Больше всего выздоровлений от COVID-19 в Испании, Германии, США.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

15 апреля в мире диагностировали более двух миллионов случаев COVID-19. Из них 126 000 человек умерли.

2 апреля в мире диагностировали миллион случаев коронавируса, 51 000 больных умерла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019СШАИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
Все новости...
Реклама: