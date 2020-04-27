Пандемия коронавируса: миллион диагностированных случаев за 12 дней

139 просмотров
Понедельник, 27 апреля 2020, 05:12

По состоянию на 27 апреля в мире диагностировано 2 994 761 случаев заражения коронавирусом. 15 апреля больных COVID-19 было 2 000 043.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: В мире с 2 994 761 случаев заболевания 862 859 человек выздоровела и 206 055 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США + 26 509 случаев заболевания коронавирус за минувшие сутки, в Испании +2870, Италии +2325

Больше всего умерших от вируса в США, Италии и Испании.

Больше всего выздоровлений от COVID-19 в Испании, Германии, США.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

15 апреля в мире диагностировали более двух миллионов случаев COVID-19. Из них 126 000 человек умерли.

2 апреля в мире диагностировали миллион случаев коронавируса, 51 000 больных умерла.

Темы: США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Больше всего новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в России и США 27 апреля 2020, 04:03
Экономические новости выходных: конкурс на нового главу ГНС и выплаты по безработице 26 апреля 2020, 20:29
В штате Иллинойс коронавирусом заболели более 2500 медиков 26 апреля 2020, 00:27
Все новости
Главные новости
Коронавирус уже обнаружили в 185 странах мира
Саакашвили о своем назначении в правительство: Голоса найдутся
В Минздраве назвали условие быстрого снятия карантинных ограничений
В УПЦ МП отрицают, что у всех священников Киево-Печерской лавры Covid-19
Все новости
Фотопроект

Момент, когда становишься матерью: 15 невероятных фото родов

инфографика

Какие ягоды нужно есть для здоровья и сколько

Поиск по сайту
Архив
Весь архів