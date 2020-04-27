Діагноз COVID-19 підтвердили у 11 прикордонників

Станом на 27 квітня 11 військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19.

Джерело: ДПСУ, речник відомства Андрій Демченко коментарі УП

Пряма мова Демченка: "Всі 11 осіб - регіони Закарпаття, Чернівецька, Черкаська і Київська області, Київ".

Деталі: Раніше було відомо про 5 хворих на коронавірус прикордонників. Речник ДПСУ уточнив, що нинішні дані - підтверджена інформація за весь період.

У ДПСУ зазначають, що на даний момент під контролем медиків перебувають майже три сотні прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб – перебувають на самоізоляції, решта ізольовані в підрозділах чи обсерваторах.

При цьому підрозділи охорони здоров’я Держприкордонслужби здійснюють постійний контроль за лікуванням хворих, визначають коло контактних осіб, відслідковують стан їх самопочуття, за необхідності проводять експрес-тести чи ПЛР-діагностику на наявність захворювання.

Окрім того у відомстві суттєво змінено графіки роботи, щоб зменшити кількість фізичних контактів. Максимально використовуються можливості дистанційної форми, телефонного та відео-селекторного зв’язку тощо.

Для персоналу, який здійснює прикордонний контроль осіб, які прибувають з осередків поширення хвороби, передбачені захисні комбінезони, окуляри.

Курсанти разом з командирами своїх підрозділів постійно перебувають у навчальних закладах Держприкордонслужби і не контактують з особами з-поза меж цієї території. Навчальний процес проводиться дистанційно за допомогою інтернету та телекомунікацій.

Нагадаємо: Перший випадок захворювання на COVID-19 серед військовослужбовців Держприкордонслужби зафіксували 14 квітня.

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