Диагноз COVID-19 подтвержден у 11 пограничников
По состоянию на 27 апреля 11 военнослужащих и работников Государственной пограничной службы имеют лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Источник: ГПСУ, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко комментарии УП
Прямая речь Демченко: "Все 11 человек - регионы Закарпатья, Черновицкая, Черкасская и Киевская области, Киев".
Детали: Ранее было известно о 5 больных коронавирусом пограничниках. Спикер ГПСУ уточнил, что нынешние данные - подтвержденная информация за весь период.
В ГПСУ отмечают, что на данный момент под контролем медиков находятся почти три сотни пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц - находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.
При этом подразделения здравоохранения Госпогранслужбы осуществляют постоянный контроль за лечением больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствие, при необходимости проводят экспресс-тесты или ПЦР-диагностику на наличие заболевания.
Кроме того, в ведомстве существенно изменены графики работы, чтобы уменьшить количество физических контактов. Максимально используются возможности дистанционной формы, телефонной и видео-селекторной связи и др.
Для персонала, осуществляющего пограничный контроль лиц, прибывающих из центров распространения болезни, предусмотрены защитные комбинезоны, очки.
Курсанты вместе с командирами своих подразделений постоянно находятся в учебных заведениях Госпогранслужбы и не контактируют с лицами за пределами этой территории. Учебный процесс проводится дистанционно с помощью интернета и телекоммуникаций.
Напомним: Первый случай заболевания COVID-19 среди военнослужащих Госпогранслужбы зафиксировали 14 апреля.
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Предыстория:
- За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, 26 апреля умерли от нее 11 человек, выздоровели 24 человека.
- Всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.