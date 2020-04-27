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Заступнику Кличка, який напав на патрульного, світить до 5 років – поліція

Понеділок, 27 квітня 2020, 11:28
Заступнику Кличка, який напав на патрульного, світить до 5 років – поліція

У поліції Києва заявляють, що заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Слончак, який ввечері 26 квітня вдарив патрульного, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, за вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Джерело: пресслужба поліції Києва, сайт Національної поліції

Дослівно: "При оформленні адмінматеріалів із машини вийшов нетверезий  пасажир, який агресивно себе поводив та після неодноразових зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив його. 

Як з’ясувалося пізніше, зловмисник – заступник голови Київської міської державної адміністрації. 

За вчинення протиправних дій затриманому загрожує до п’яти років ув’язнення". 

 
Володимир Слончак в момент затримання поліцейськими 
Фото "Киев Оперативный"

Деталі: Повідомляється, що під час відпрацювання території району патрульні зупинили автомобіль, водійка якого (депутат Київради від фракції "Солідарність" Людмила Костенко – ред.) не ввімкнула фари у темну пору доби. 

Під час спілкування патрульні запідозрили, що жінка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, однак від проходження тесту на драгері вона відмовилася.

 

За даними поліції, депутат Костенко кермувала автомобілем напідпитку

Фото "Киев Оперативный"

Поліцейські склали на правопорушницю адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

У цей час із машини вийшов "нетверезий пасажир (Слончак – ред.), який агресивно себе поводив та після неодноразових зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив його".  

Правоохоронця доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги, а чиновника затримали.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Глава Нацполіції України Ігор Клименко заявив, що "кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалежно від статусу і посади, буде відповідати перед законом".

"Українська правда" намагається отримати коментарі у Слончака та Костенко, але їхні телефони весь ранок не відповідають.  

Що було раніше: Увечері 26 квітня заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Слончак зчепився з патрульними поліцейськими, а столична депутатка Людмила Костенко, яка була за кермом зупиненого авто, відмовилася від тестів на сп’яніння. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже прийняв щодо Слончака якесь рішення.

Передісторія:

  • У вересні 2019 року у Києві невідомі побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.
  • У прес-службі КМДА повідомили, що стан Слончака тяжкий, йому наклали 14 швів на голову.
  • Слончак є заступником голови КМДА Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.
  • До того з 2006 року працював у Київраді на різних посадах – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.
  • Слончак також голова наглядової ради будівельної холдингової компанії "Київміськбуд".

Українська правда

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Теми: Київмісцева владаполіціяВіталій Кличко
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