Заступнику Кличка, який напав на патрульного, світить до 5 років – поліція
У поліції Києва заявляють, що заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Слончак, який ввечері 26 квітня вдарив патрульного, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, за вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.
Джерело: пресслужба поліції Києва, сайт Національної поліції
Дослівно: "При оформленні адмінматеріалів із машини вийшов нетверезий пасажир, який агресивно себе поводив та після неодноразових зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив його.
Як з’ясувалося пізніше, зловмисник – заступник голови Київської міської державної адміністрації.
За вчинення протиправних дій затриманому загрожує до п’яти років ув’язнення".
Деталі: Повідомляється, що під час відпрацювання території району патрульні зупинили автомобіль, водійка якого (депутат Київради від фракції "Солідарність" Людмила Костенко – ред.) не ввімкнула фари у темну пору доби.
Під час спілкування патрульні запідозрили, що жінка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, однак від проходження тесту на драгері вона відмовилася.
Поліцейські склали на правопорушницю адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.
У цей час із машини вийшов "нетверезий пасажир (Слончак – ред.), який агресивно себе поводив та після неодноразових зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив його".
Правоохоронця доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги, а чиновника затримали.
За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.
Глава Нацполіції України Ігор Клименко заявив, що "кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалежно від статусу і посади, буде відповідати перед законом".
"Українська правда" намагається отримати коментарі у Слончака та Костенко, але їхні телефони весь ранок не відповідають.
Що було раніше: Увечері 26 квітня заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Слончак зчепився з патрульними поліцейськими, а столична депутатка Людмила Костенко, яка була за кермом зупиненого авто, відмовилася від тестів на сп’яніння. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже прийняв щодо Слончака якесь рішення.
Передісторія:
- У вересні 2019 року у Києві невідомі побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.
- У прес-службі КМДА повідомили, що стан Слончака тяжкий, йому наклали 14 швів на голову.
- Слончак є заступником голови КМДА Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.
- До того з 2006 року працював у Київраді на різних посадах – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.
- Слончак також голова наглядової ради будівельної холдингової компанії "Київміськбуд".