Заместителю Кличко, который напал на патрульного, грозит до 5 лет – полиция

В полиции Киева заявляют, что заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак, который вечером 26 апреля ударил патрульного, имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.

Источник: пресс-служба полиции Киева, сайт Национальной полиции

Дословно: "При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его.

Как выяснилось позже, злоумышленник – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

За совершение противоправных действий задержанному грозит до пяти лет заключения".

Владимир Слончак в момент задержания полицейскими Фото "Киев Оперативный"

Детали: Сообщается, что во время отработки территории района патрульные остановили автомобиль, водитель которого (депутат Киевсовета от фракции "Солидарность" Людмила Костенко – ред.) не включила фары в темное время суток.

Во время общения патрульные заподозрили, что женщина руководит транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась.

По данным полиции, депутат Костенко управляла автомобилем в нетрезвом состоянии Фото "Киев Оперативный"

Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП.

В это время из машины вышел "нетрезвый пассажир (Слончак – ред.), который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его".

Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, а чиновника задержали.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что "каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом".

"Украинская правда" пытается получить комментарии у Слончака и Костенко, но их телефоны все утро не отвечают.

Что было раньше: Вечером 26 апреля заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял по Слончаку какое-то решение.

Предыстория: