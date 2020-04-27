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Заместителю Кличко, который напал на патрульного, грозит до 5 лет – полиция

Понедельник, 27 апреля 2020, 11:28
Заместителю Кличко, который напал на патрульного, грозит до 5 лет – полиция

В полиции Киева заявляют, что заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак, который вечером 26 апреля ударил патрульного, имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.

Источник: пресс-служба полиции Киева, сайт Национальной полиции

Дословно: "При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его.

Как выяснилось позже, злоумышленник – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

За совершение противоправных действий задержанному грозит до пяти лет заключения". 

 
Владимир Слончак в момент задержания полицейскими 
Фото "Киев Оперативный"

Детали: Сообщается, что во время отработки территории района патрульные остановили автомобиль, водитель которого (депутат Киевсовета от фракции "Солидарность" Людмила Костенко – ред.) не включила фары в темное время суток.

Во время общения патрульные заподозрили, что женщина руководит транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась. 

 

По данным полиции, депутат Костенко управляла автомобилем в нетрезвом состоянии

Фото "Киев Оперативный"

Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП.

В это время из машины вышел "нетрезвый пассажир (Слончак – ред.), который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его".

Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, а чиновника задержали.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что "каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом".

"Украинская правда" пытается получить комментарии у Слончака и Костенко, но их телефоны все утро не отвечают.

Что было раньше: Вечером 26 апреля заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял по Слончаку какое-то решение.

Предыстория:

  • В сентябре 2019 года в Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.
  • В пресс-службе КГГА сообщили, что состояние Слончака тяжелое, ему наложили 14 швов на голову.
  • Слончак является заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
  • До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях - от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.
  • Слончак также является председателем наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".

 

Украинская правда

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Темы: Киевместная властьполицияВиталий Кличко
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