Кличко уволил своего заместителя из-за инцидента с полицией

Председатель Киевской городской госадминистрации глава столицы Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака, который вечером 26 апреля ударил патрульного.

Источник: Кличко на онлайн-брифинге

Детали: Он извинился за недостойное поведение заместителя председателя КГГА.

Прямая речь: "Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет.

..Я не раз говорил, что никого покрывать не буду. Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону как и каждый гражданин Украины".

Что было раньше: Вечером 26 апреля заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение.

В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.

Предыстория: