Кличко уволил своего заместителя из-за инцидента с полицией
1694 просмотра
Понедельник, 27 апреля 2020, 12:18
Председатель Киевской городской госадминистрации глава столицы Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака, который вечером 26 апреля ударил патрульного.
Источник: Кличко на онлайн-брифинге
Детали: Он извинился за недостойное поведение заместителя председателя КГГА.
Прямая речь: "Я не раз говорил, что никого покрывать не буду. И Володимр Слончак должен отвечать по закону".
Дополняется ...
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!