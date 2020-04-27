Кличко уволил своего заместителя из-за инцидента с полицией

Председатель Киевской городской госадминистрации глава столицы Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака, который вечером 26 апреля ударил патрульного.

Источник: Кличко на онлайн-брифинге

Детали: Он извинился за недостойное поведение заместителя председателя КГГА.

Прямая речь: "Я не раз говорил, что никого покрывать не буду. И Володимр Слончак должен отвечать по закону".

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