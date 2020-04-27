В ОП похвалили українців: дотримуються карантину і не поспішають на кладовища

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Понеділок, 27 квітня 2020, 13:54

В Офісі президента відзначають відповідальність більшості українців, які в поминальні дні прислухалися до закликів дотримуватись карантинних обмежень.

Джерело: пресслужба ОП

Деталі: Зазначається, що на нараді за участю глави держави Володимира Зеленського у понеділок стало зрозуміло, що українці дуже відповідально ставляться до карантину – як на католицький та православний Великдень, так і в поминальні дні більшість із них дослухалися до закликів дотриматися обмежень.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, цьогоріч поки лише 13 тисяч людей відвідали кладовища для вшанування померлих, тоді як у минулі роки ця цифра дорівнювала 5-7 мільйонам.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що поки рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий і становить трохи більше 2%. Однак піку захворюваності очікують лише на початку травня.

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Передісторія:

  • 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.
  • 24 квітня Кабінет міністрів оприлюднив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.
  • За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою, 26 квітня померли від неї 11 осіб, одужали 24 людини.
  • Загалом в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.

Українська правда
Теми: карантин


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