Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП похвалили українців: дотримуються карантину і не поспішають на кладовища

Понеділок, 27 квітня 2020, 13:54
В ОП похвалили українців: дотримуються карантину і не поспішають на кладовища

В Офісі президента відзначають відповідальність більшості українців, які в поминальні дні прислухалися до закликів дотримуватись карантинних обмежень.

Джерело: пресслужба ОП

Деталі: Зазначається, що на нараді за участю глави держави Володимира Зеленського у понеділок стало зрозуміло, що українці дуже відповідально ставляться до карантину – як на католицький та православний Великдень, так і в поминальні дні більшість із них дослухалися до закликів дотриматися обмежень.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, цьогоріч поки лише 13 тисяч людей відвідали кладовища для вшанування померлих, тоді як у минулі роки ця цифра дорівнювала 5-7 мільйонам.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що поки рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий і становить трохи більше 2%. Однак піку захворюваності очікують лише на початку травня.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • 22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.
  • 24 квітня Кабінет міністрів оприлюднив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.
  • За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою, 26 квітня померли від неї 11 осіб, одужали 24 людини.
  • Загалом в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.

Українська правда
Теми: карантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
13:51
Маск планує відкрити уныверситет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
Усі новини...
Реклама: