В ОП похвалили українців: дотримуються карантину і не поспішають на кладовища

В Офісі президента відзначають відповідальність більшості українців, які в поминальні дні прислухалися до закликів дотримуватись карантинних обмежень.

Джерело: пресслужба ОП

Деталі: Зазначається, що на нараді за участю глави держави Володимира Зеленського у понеділок стало зрозуміло, що українці дуже відповідально ставляться до карантину – як на католицький та православний Великдень, так і в поминальні дні більшість із них дослухалися до закликів дотриматися обмежень.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, цьогоріч поки лише 13 тисяч людей відвідали кладовища для вшанування померлих, тоді як у минулі роки ця цифра дорівнювала 5-7 мільйонам.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що поки рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий і становить трохи більше 2%. Однак піку захворюваності очікують лише на початку травня.

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