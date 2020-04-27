Люди, які в’їжджають в Україну під час пандемії коронавірусу, можуть при перетині кордону замість обов’язкової 14-денної обсервації у спеціальному закладі обрати самоізоляцію з застосунком "Дій вдома", який треба завантажити на смартфон.

Джерело: Державна прикордонна служба України,:урядовий портал

Дослівно ДПСУ: "Після Великодня пасажиропотік на кордоні дещо зріс, але залишається досить незначним. Прикордонники щодобово здійснюють по 12-14 тисяч пропускних операцій на в’їзд та виїзд.

Для осіб, які прибули в Україну, уряд передбачив двотижневий карантин. Днями визначили чіткі вимоги: як визначитися між самоізоляцією та обсервацією.

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Деталі: Спершу Кабмін передбачив обов’язкову госпіталізацію до обсерваторів осіб, які прибули з-за кордону чи з тимчасово окупованих територій України (крім окремо визначених категорій).

22 квітня уряд вніс зміни, передбачивши, що крім госпіталізації в обсерваторах громадяни можуть погодитися на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".

З постанови КМУ від 22 квітня (№291)

У зв’язку з нововведеннями особам, які прибувають з-за кордону чи з тимчасово окупованих територій України, у пунктах пропуску (КПВВ) уже не доведеться заповнювати бланк добровільної згоди на самоізоляцію.

Натомість, якщо особа не хоче їхати до обсерватора, вона має завчасно завантажити на свій смартфон відповідний додаток. Також є можливість завантажити додаток у пунктах пропуску (КПВВ), для цього на кабінах паспортного контролю розміщені стікери з QR-кодом.

Під час прикордонного контролю співробітники Державної прикордонної служби перевірятимуть внесення особою інформації у додаток.

Завчасне встановлення додатку допоможе швидше перетнути кордон, наголошує ДПСУ.

Plakat Diy Vdoma (PDF)

Plakat Diy Vdoma (Text) ​

За підрахунками Міністерства інфраструктури, лише 10-15% осіб, які подорожують за кордон, не мають смартфонів.

Якщо особа, яка прибула з-за кордону чи з тимчасово окупованої території, не бажає або не має можливості встановити додаток "Дій вдома", прикордонники у пункті пропуску інформують про це представників санітарно-карантинних підрозділів та Нацполіції для доставки такої особи до місця обов’язкової обсервації.

Кабмін наголошує: особам, які раніше давали добровільну згоду на самоізоляцію, варто дотримуватися її до закінчення 14-денного карантинного періоду.

У випадку виявлення порушників на кордоні прикордонники інформують про них співробітників Нацполіції для прийняття правового рішення. Так, минулої доби прикордонники передали поліцейським інформацію щодо двох порушників карантину.

Відповідальність за порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн.

Довідково: Місця обсервації визначають обласні та Київська міська державні адміністрації..

Функціонування сервісу "Дій вдома" забезпечують Міністерство цифрової трансформації разом зі Службою безпеки України.

До інформації з додатку можуть отримувати медпрацівники, заклади Міністерства охорони здоров’я України, органи соцзахисту населення, Нацполіція та Нацгвардія.