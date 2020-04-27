Люди, которые въезжают в Украину во время пандемии коронавируса, могут при пересечении границы вместо обязательной 14-дневной обсервации в специальном заведении выбрать самоизоляцию с приложением "Действуй дома", которое надо загрузить на смартфон.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, правительственный портал

Дословно ГПСУ: "После Пасхи пассажиропоток на границе несколько вырос, но остается весьма незначительным. Пограничники ежесуточно осуществляют по 12-14 тысяч пропускных операций на въезд и выезд.

Для лиц, прибывших в Украину, правительство предусмотрело двухнедельный карантин. На днях определили четкие требования: как определиться между самоизоляцией и обсервацией.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Детали: Сначала Кабмин предусмотрел обязательную госпитализацию в обсерваторы лиц, прибывших из-за границы или с временно оккупированных территорий Украины (кроме отдельно определенных категорий).

22 апреля правительство внесло изменения, предусмотрев, что кроме госпитализации в обсерваторах граждане могут согласиться на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" ("Действуй дома").

Из постановления КМУ от 22 апреля (№291)

В связи с нововведениями лицам, прибывающим из-за рубежа или с временно оккупированных территорий Украины, в пунктах пропуска (КПВВ) уже не придется заполнять бланк добровольного согласия на самоизоляцию.

Вместо того, если лицо не хочет ехать в обсерватор, он может заранее загрузить на свой смартфон соответствующее приложение. Также есть возможность скачать приложение в пунктах пропуска (КПВВ), для этого на кабинах паспортного контроля размещены стикеры с QR-кодом.

Во время пограничного контроля сотрудники Государственной пограничной службы будут проверять внесение человеком информации в приложение.

Заблаговременная установка приложения поможет быстрее пересечь границу, отмечает ГПСУ.

Plakat Diy Vdoma (PDF)

Plakat Diy Vdoma (Text) ​

По подсчетам Министерства инфраструктуры, только 10-15% человек, путешествующих за границу, не имеют смартфонов.

Если человек, прибыв из-за границы или с временно оккупированной территории, не желает или не имеет возможности установить приложение "Дій вдома", пограничники в пункте пропуска информируют об этом представителей санитарно-карантинных подразделений и Нацполиции для доставки такого человека к месту обязательной обсервации.

Кабмин подчеркивает: людям, которые ранее давали добровольное согласие на самоизоляцию, следует придерживаться ее до окончания 14-дневного карантинного периода.

В случае обнаружения нарушителей на границе пограничники информируют о них сотрудников Нацполиции для принятия правового решения. Так, за минувшие сутки пограничники передали полицейским информацию о двух нарушителях карантина.

Ответственность за нарушение правил карантина – штраф от 17 тыс. грн.

Справка: Места обсервации определяют областные и Киевская городская государственные администрации.

Функционирование сервиса "Дій вдома" обеспечивают Министерство цифровой трансформации вместе со Службой безопасности Украины.

Доступ к информации из приложения могут получать медработники, учреждения Министерства здравоохранения Украины, органы соцзащиты населения, Нацполиция и Нацгвардия.