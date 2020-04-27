На Одещині знову випробовують ракетний комплекс "Нептун". Залучили авіацію

На Одещині продовжують випробування ракетного комплексу "Нептун" з протикорабельними крилатими ракетами.

Джерело: Пресслужба Міноборони

Деталі: Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації — літаків Су-27.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України "Алібей".

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