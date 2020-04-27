На Одещині знову випробовують ракетний комплекс "Нептун". Залучили авіацію

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Понеділок, 27 квітня 2020, 15:39

На Одещині продовжують випробування ракетного комплексу "Нептун" з протикорабельними крилатими ракетами.

Джерело: Пресслужба Міноборони

Деталі: Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації — літаків Су-27.

 
Фото: Міноборони
 
Фото: Міноборони
 
Фото: Міноборони

Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України "Алібей".

Передісторія:

  • 3 квітня секретар Ради безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що ракетний комплекс "Нептун" успішно вразив плавучі мішені під час випробувань на полігоні в акваторії Чорного моря.
  • 27 травня 2019 року ракетний комплекс "Нептун" пройшов вогневі випробуванняна Одещині, під час яких перевіряли роботу низки нововведень у конструкцію крилатої ракети Р-360.
  • Колишній секретар РНБО Олександра Турчинова заявляв, що дальність польоту ракети "Нептун" – до 300 км, вона здатна вражати наземні та морські цілі, а головне її призначення – знищення кораблів противника.

Українська правда


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