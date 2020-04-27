В Одесской области снова испытывают ракетный комплекс "Нептун". Привлекли авиацию
Понедельник, 27 апреля 2020, 15:39
В Одесской области продолжают испытания ракетного комплекса "Нептун" с противокорабельными крылатыми ракетами.
Источник: Пресс-служба Минобороны
Детали: Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации - самолетов Су-27.
Пуски осуществляются из Государственного испытательного полигона Вооруженных Сил Украины "Алиби".
Предыстория:
- 3 апреля секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что ракетный комплекс "Нептун" успешно поразил плавучие мишени во время испытаний на полигоне в акватории Черного моря.
- 27 мая 2019 ракетный комплекс "Нептун" прошел огневые испытания в Одесской области, во время которых проверяли работу ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360.
- Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что дальность полета ракеты "Нептун" - до 300 км, она способна поражать наземные и морские цели, а главное ее предназначение - уничтожение кораблей противника.
Украинская правда