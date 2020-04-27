В Одесской области снова испытывают ракетный комплекс "Нептун". Привлекли авиацию

В Одесской области продолжают испытания ракетного комплекса "Нептун" с противокорабельными крылатыми ракетами.

Источник: Пресс-служба Минобороны

Детали: Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации - самолетов Су-27.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Пуски осуществляются из Государственного испытательного полигона Вооруженных Сил Украины "Алиби".

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