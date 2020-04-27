Рятувальникам вдалося загасити великий осередок пожежі на Житомирщині

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Понеділок, 27 квітня 2020, 16:53

27 квітня на Житомирщині ліквідували пожежу лісової підстилки поблизу селя Нагоряни на території Нагорянського лісництва.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Минулої доби, 26 квітня, ліквідовано найбільший осередок пожежі в Овруцькому районі (Виступовичі - Жолудівка)".

Деталі: Тривають роботи на трьох локалізованих осередках (Острови, Можари, Першотравневе).

В Олевському районі ліквідовано один осередок пожежі (Жовтневе, 24 квітня), здійснюються заходи по ліквідації чотирьох локалізованих осередків (Замисловичі, Перга, Озеряни, Пояски).

До робіт в Олевському та Овруцькому районах залучено понад 500 осіб та 95 одиниць техніки.

Передісторія:

  • Пожежі в Житомирській області тривають із 16 квітня. Вогонь знищив та пошкодив 38 жилих та 43 нежилих будинків місцевих жителів.
  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.
  • Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
  • Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.

Читайте також: І повсюди тліють пожежі. Як живуть люди в селах, де горіли ліси на Житомирщині

Українська правда
Теми: пожежа Житомирщина


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