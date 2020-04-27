Спасателям удалось потушить крупный очаг пожара на Житомирщине

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Понедельник, 27 апреля 2020, 16:53

27 апреля на Житомирщине ликвидировали пожар лесной подстилки вблизи селя Нагоряны на территории Нагорянского лесничества.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "За прошедшие сутки, 26 апреля, ликвидирован самый крупный очаг пожара в Овручском районе (Выступовичи - Желудевка)".

Детали: Продолжаются работы на трех локализованных очагах (Острова, Можары, Первомайское).

В Олевском районе ликвидирован один очаг пожара (Жовтневе, 24 апреля), осуществляются меры по ликвидации четырех локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны, Пояски).

К работам в Олевском и Овручском районах привлечены более 500 человек и 95 единиц техники.

Предыстория:

  • Пожары в Житомирской области продолжаются с 16 апреля. 
  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Читайте также: И повсюду тлеют пожары. Как живут люди в селах, где горели леса на Житомирщине

Украинская правда
Темы: пожар Житомирская область


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