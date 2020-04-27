Росіяни вирішили провести віртуальну ходу до 9 травня

У Росії вирішили провести віртуально акцію "Безсмертний полк", присвячену пам’яті ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Джерело: Російський "Інтерфакс", який цитує співголову Центрального штабу Загальноросійського громадського руху "Безсмертний полк Росії" Сергія Макарова

Пряма мова Макарова: "Онлайн-хода транслюватиметься на найрізноманітніших ресурсах – на телеканалах, там, де це буде погоджено, в інтернет-просторі та на медіаекранах".

Деталі: Макаров розповів, що для участі в онлайн-ході буде необхідно заповнити форму з інформацією і додати фото родича-ветерана, а також своє фото на сайті "Безсмертного полку" або в соцмережах проекту.

З створеної бази автоматично буде сформовано відеоряд з фотографій учасників війни і його родича. Як уточнили організатори, портрети будуть показані не в алфавітному порядку, а в міру розміщення інформації в базі полку.

Акцію почнуть на Далекому Сході об 11 ранку, потім в той же час за місцевим часом її будуть підхоплювати інші регіони.

Організатори очікують, що в акції візьмуть участь 10 млн громадян.

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