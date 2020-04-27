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Россияне решили провести виртуальный ход к 9 мая

Понедельник, 27 апреля 2020, 17:46
Россияне решили провести виртуальный ход к 9 мая

В России решили провести виртуально акцию "Бессмертный полк", посвященную памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Источник: Российский "Интерфакс", который цитирует сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергея Макарова

Прямая речь Макарова: "Онлайн-ход будет транслироваться на самых разных ресурсах - на телеканалах, там, где это будет согласовано, в интернет-пространстве и на медиаекранах".

Детали: Макаров рассказал, что для участия в онлайн-ходе будет необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте "Бессмертного полка" или в соцсетях проекта.

С созданной базы автоматически будет сформирован видеоряд из фотографий участников войны и его родственника. Как уточнили организаторы, портреты будут показаны не в алфавитном порядке, а по мере размещения информации в базе полка.

Акцию начнут на Дальнем Востоке в 11 утра, потом в то же время по местному времени ее будут подхватывать другие регионы.

Организаторы ожидают, что в акции примут участие 10 млн граждан.

Предыстория:

  • В 2019 году в Киеве проходила акция "Никто не забыт, ничто не забыто", которая была частью сети акций "Бессмертного полка". В ней приняли участие несколько сотен человек, а охраняли проведение около 2 тысяч правоохранителей.
  • 16 апреля президент России Владимир Путин перенес все массовые мероприятия празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия9 мая
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