Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

У понеділок, 27 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник із стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях неподалік Мар’їнки.

Тричі окупанти відкривали вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військовослужбовців біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також випустили 5 мін 120-го калібру.

Проти наших захисників поблизу населеного пункту Кримське ворог застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а оборонців Південного обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

Що було раніше: 27 квітня внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу ОС отримали поранення.