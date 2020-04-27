Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

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Понеділок, 27 квітня 2020, 18:18

У понеділок, 27 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник із стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях неподалік Мар’їнки.

Тричі окупанти відкривали вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військовослужбовців біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також випустили 5 мін 120-го калібру.

Проти наших захисників поблизу населеного пункту Кримське ворог застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а оборонців Південного обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

Що було раніше: 27 квітня внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу ОС отримали поранення.

Українська правда
Теми: ООС бойові дії Донбас


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