Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"

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Понедельник, 27 апреля 2020, 18:18

В понедельник, 27 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку Марьинки.

Трижды оккупанты открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военнослужащих у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 5 мин 120-го калибра.

Против наших защитников вблизи населенного пункта Крымское враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а защитников Южного обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Что было раньше: 27 апреля вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава ОС получили ранения.

Украинская правда
Темы: ООС боевые действия Донбасс


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