Закрытый на карантин ресторан нардепа Тищенко посещают VIP-гости - Bihus.info
Во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.
Источник: Bihus info
Дословно: "Карантин - не для всех! Пока обычные граждане сидят дома, а обычные бизнесмены несут убытки, ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко продолжает работать. И принимают здесь "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
Детали: В столичный ресторан "Велюр", владельцем которого является Тищенко, приезжали нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, Виталий Кисель (работает в "Метинвест" олигарха Рината Ахметова) и другие.
Впоследствии нардеп Яценко уверял журналистов, что он давно не посещает рестораны и не заходил в "Велюр". Кабанов, наоборот, сказал, что был в ресторане, однако заходил "к своему другу Коле" (Тищенко - УП).
Журналисты пытались забронировать столик, однако им в ресторане ответили, что заведение закрыто на карантин.
Предыстория:
- 22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.
- 24 апреля Правительство обнародовало четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.