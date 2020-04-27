Закрытый на карантин ресторан нардепа Тищенко посещают VIP-гости - Bihus.info

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Понедельник, 27 апреля 2020, 22:09

Во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.

Источник: Bihus info

Дословно: "Карантин - не для всех! Пока обычные граждане сидят дома, а обычные бизнесмены несут убытки, ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко продолжает работать. И принимают здесь "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".

Детали: В столичный ресторан "Велюр", владельцем которого является Тищенко, приезжали нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, Виталий Кисель (работает в "Метинвест" олигарха Рината Ахметова) и другие.

Впоследствии нардеп Яценко уверял журналистов, что он давно не посещает рестораны и не заходил в "Велюр". Кабанов, наоборот, сказал, что был в ресторане, однако заходил "к своему другу Коле" (Тищенко - УП).

Журналисты пытались забронировать столик, однако им в ресторане ответили, что заведение закрыто на карантин.

Напомним: Нардеп Тищенко попросил у полицейских защиты от женщин, которые к нему "прикасались"

Темы: Слуга народа карантин коронавирус


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